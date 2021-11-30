Население Японии за пять лет сократилось почти на 1 млн человек

ТОКИО, 30 ноября. /ТАСС/. Население Японии, включая проживающих на постоянной основе иностранцев, по состоянию на октябрь 2020 года составило 126,14 млн человек, что на 949 тыс. меньше, чем в 2015 году. Об этом свидетельствуют окончательные данные переписи, опубликованные во вторник Министерством по административным делам и коммуникациям Японии.

За пять лет население трудоспособного возраста (от 15 до 64 лет) сократилось на 3%, до 75 млн человек. Число детей в возрасте до 14 лет уменьшилось на 6%, до 15 млн. В то же время пожилое население в возрасте старше 65 лет увеличилось сразу на 7%, до 36 млн человек. Это подчеркивает тенденцию к снижению рождаемости и постепенному старению населения Японии.

В стране насчитывается порядка 55,7 млн домохозяйств. При этом 21,1 млн (38%) из них - это семьи, состоящие из одного человека, а среднее количество человек в семье по стране составляет 2,27. Это самый низкий уровень с 1970 года.

К 2053 году население Японии, согласно прогнозам, сократится до 100 млн человек, а к 2065 году - до 88 млн, 38% из них будут составлять люди в возрасте старше 60 лет. Такое стремительное старение нации вкупе с низкой рождаемостью сулит государству массу проблем в ближайшем будущем. К примеру, работающие сейчас японцы в старости могут лишиться достойных выплат, которые получают нынешние пенсионеры.