Инвесторы заинтересовались разработанной выпускниками ЮФУ технологией "Умный холодильник"

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 ноября. /ТАСС/. Технология автоматизированной торговли "Умный холодильник", разработанная выпускниками Южного федерального университета (ЮФУ), заинтересовала инвесторов в рамках прошедшей в Ростове-на-Дону проектно-инвестиционной сессии SfedU Exponent. Об этом сообщили во вторник в пресс-службе вуза.

Контроллер умного киоска разработала команда из четырех выпускников ЮФУ. В работе принимают участие специалисты университета, а также НТЦ "Техноцентр".

"Одним из представленных проектов, заинтересовавший промышленных партнеров, стал проект "Умный холодильник". Это технология автоматизированной торговли. <…> Прямых аналогов в России и в мире нет. На данный момент технология адаптирована под снэк-автоматы, но область применения этим не ограничивается", - говорится в сообщении. Уникальность технологии состоит в использовании радиочастотной идентификации. Она позволяет идентифицировать и отслеживать каждый товар.

Как отметила ректор ЮФУ Инна Шевченко, слова которой привели в пресс-службе, SfedU Exponent проводится в Ростове-на-Дону второй раз. "Для нас этот проект - "организационная песочница" для подготовки более масштабных мероприятий, которые мы очень рассчитываем провести в Таганроге во второй половине 2022 года, - сказала Шевченко. - Для университета важна экспертиза, мы сохраняем традиции фундаментального образования и делаем упор на возможность расширять свои границы, границы партнерства, сотрудничества, делать нашу страну и территорию, где мы живем, динамично развивающейся".

На сессии было представлено около 20 проектов, среди которых "Компоненты систем генерации электроэнергии из водорода", "Цифровые модели местности для зон с особыми условиями использования территорий", "Абсорбционный трансформатор теплоты для бытового применения", "Экзоскелет нижней челюсти" и другие.

Партнерами проектно-инвестиционной сессии стали порядка 30 крупных компаний страны и региона. По словам президента ЮФУ Марины Боровской, благодаря демодню сессии студенты услышали важные комментарии от экспертов о своих проектах. "Нам очень приятно видеть на нашей площадке крупных инвесторов - людей, которые размышляют о развитии своих бизнесов, но в то же время понимают и чувствуют, что в российских университетах та самая мощь, которая может вознести российскую экономику на принципиально новый уровень", - отметила Боровская.