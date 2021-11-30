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Пандемия COVID-19

Эксперт считает, что штамм "омикрон" может спровоцировать новую волну пандемии

Врач-инфекционист Евгений Тимаков отметил, что новый штамм размножается быстрее, чем штамм "дельта", и является более заразным

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Новый штамм коронавируса "омикрон", выявленный в Южной Африке, способен вызвать новый подъем заболеваемости ковидом, так как он быстрее распространяется и заражает уже переболевших. Об этом ТАСС сообщил врач-инфекционист Евгений Тимаков.

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"С теми темпами вакцинации во многих странах, с тем отсутствием иммунной прослойки населения до сих пор и популяционного иммунитета, учитывая то, что штамм "омикрон" заражает и переболевших до этого, соответственно, риски того, что будет повторный подъем заболеваемости, связанный с ним, очень велики", - сказал он.

Тимаков отметил, что новый штамм размножается быстрее, чем штамм "дельта", и является более заразным. "Дельта-штамму нужно было два месяца, ему понадобилось две недели", - рассказал врач.

По его словам, насколько тяжелее люди переносят коронавирусную инфекцию, вызванную омикрон-штаммом, проанализировать можно будет минимум через две недели, когда появятся дополнительные данные о заболевших.

Инфекционист добавил, что у людей, заразившихся новым штаммом коронавируса, наблюдалось нетяжелое течение заболевания.

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