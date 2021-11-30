В МЧС рассказали о состоянии спасенного в "Листвяжной" горноспасателя Заковряшина

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Состояние спасенного в шахте "Листвяжная" в Кузбассе горноспасателя Александра Заковряшина остается стабильным, есть положительная динамика. Об этом сообщил во вторник начальник ГУ МЧС по Кемеровской области Алексей Шульгин на заседании рабочей группы правительственной комиссии.

"Сейчас находится 20 человек в стационаре, состояние их удовлетворительное, 12 человек находятся на амбулаторном [лечении]. Три человека выписаны. Состояние Заковряшина Александра Анатольевича на сегодняшний день, утром я разговаривал с главврачом, стабильное, - сказал он. - Состояние его динамично идет вперед, положительная динамика есть".

По словам начальника главка, пострадавшая почка Заковряшина уже начинает самостоятельно работать, искусственная почка также подготовлена и ее готовы подключить, но сейчас этого не требуется.