Власти сообщили, что открытие новых школ в Кирове позволит ликвидировать вторую смену

КИРОВ, 30 ноября. /ТАСС/. Строительство тринадцати новых школ и пристроев в Кировской области в ближайшие три года позволит решить проблему второй смены. В настоящее время около 30% школьников в регионе учатся во вторую смену, рассказал в интервью ТАСС губернатор региона Игорь Васильев.

Ранее власти сообщили, что в регионе в ближайшие три года построят 13 школ и пристроев.

"Во вторую смену у нас занимаются сейчас 30% детей. Всего за счет строительства этих школ и открытия в следующем году еще двух школ, будет создано почти 13 тыс. мест, и вопрос второй смены в регионе будет решен", - сказал Васильев.

Он отметил, что наличие второй смены в настоящее время не позволяет в полной мере реализовать идею создания "школ полного дня". "Мы с министром просвещения Сергеем Кравцовым были инициаторами идеи о том, что школа, особенно на селе, должна быть многофункциональным культурно-образовательным и спортивным центром, где ребенок с утра получал бы знания, а после уроков делал домашнее задание, занимался спортом, посещал секции и кружки, и где вечером родители ребенка могли бы, например, поиграть с детьми в спортзале или сходить в бассейн. Идея шикарная, но она пока не завладевает массами, потому что во многих школах есть вторые смены, и школу полного дня физически нет возможности организовать. Также нужна современная инфраструктура - хорошая библиотека, зал, спортивный зал, бассейн и стадион", - сказал Васильев.

По его словам, обеспечить всех детей возможностью учиться в первую смену позволит также изменение подходов к застройке территорий. "Конечно, надо переходить к комплексному освоению территории, обязывать застройщиков предусматривать в проекте школы, детские сады, поликлиники и спортивные площадки. Раньше на это закрывали глаза, строили жилые дома, а потом граждане выстаивались на прием с вопросами - где школа, детский сад, поликлиника? Мы прекращаем эту практику и переходим к практике комплексного развития территории", - сказал губернатор.