Психологи МЧС провели 804 сеанса экстренной помощи на шахте "Листвяжная"

Что известно о ЧП на шахте "Листвяжная" в Кузбассе

"Всего на настоящий момент накопительным итогом мы говорим о 804 случаях оказания экстренной психологической помощи, сопровождено четыре массовых мероприятия, ну и, безусловно, работа продолжается и продолжится до того момента, сколько это будет необходимо", - сказала Шойгу.

Она отметила, что психологи работают на горячей линии, дежурят около шахты, оказывают помощь пострадавшим в больнице, а также сопровождают людей в бюро судебно-медицинских экспертиз.

Кроме того, психологи находятся в постоянном контакте со спасателями и могут сообщать обратившимся актуальную обстановку внутри шахты. Всего на данный момент работает 49 психологов.

ЧП на шахте "Листвяжная" в Беловском районе Кузбасса произошло утром 25 ноября. В результате инцидента 51 человек погиб, в их числе пять горноспасателей. По факту ЧП возбуждены два уголовных дела - о нарушении промышленной безопасности и халатности. Арестованы пять человек: директор шахты, его заместитель, начальник участка, на котором произошло ЧП, и два сотрудника Ростехнадзора, проводивших проверки на предприятии.