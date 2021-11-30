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Пандемия COVID-19

Эксперт: все имеющиеся вакцины способны помочь от нового штамма ковида "омикрон"

Они могут уберечь от тяжелого течения ковида и летального исхода, заявила главный внештатный специалист Минздрава по терапии и общей врачебной практике Оксана Драпкина

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Все имеющиеся на данный момент вакцины способны помочь от нового омикрон-штамма коронавируса. Об этом во вторник заявила главный внештатный специалист Минздрава РФ по терапии и общей врачебной практике, директор ФГБУ "Национальный медицинский исследовательский центр профилактической медицины" Оксана Драпкина.

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"Даже от этого нового штамма [помогут прививки,] сейчас ученые, объединившись, понимают, что существующие вакцины тоже уберегут от тяжелого течения, от летального исхода", - сказала она в эфире YouTube-канала "Соловьев Live".

Ранее в международную базу данных GISAID была внесена информация об обнаруженном на юге Африки новом штамме коронавируса В.1.1.529. Беспокойство ВОЗ вызвали данные из ЮАР о быстром распространении коронавирусной инфекции в густонаселенной провинции Гаутенг, что может свидетельствовать о высокой заразности нового штамма. В качестве меры предосторожности ряд стран объявил о прекращении авиасообщения с ЮАР и другими государствами юга Африки.

Теги
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