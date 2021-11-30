В Перми запустили пилотный проект по оценке качества школьного питания с помощью QR-кодов

ПЕРМЬ, 30 ноября. /ТАСС/. Министерство образования Пермского края запустило пилотный проект по оценке качества школьного питания среди учащихся. Опрос будет проводиться с помощью системы QR-кодов, сообщается во вторник на сайте ведомства.

"В Пермском крае 30 ноября стартует пилотный проект по оценке качества питания школьников в четырех школах краевой столицы. Опрос будет проводиться среди учеников всех классов выбранных школ посредством QR-кодов. Их разместят в школьных столовых. Наведя камеру смартфона на QR-код и перейдя по ссылке, школьники в специальной форме смогут поставить оценку по пятибалльной системе - качеству блюд, их подаче и разнообразию меню, а также указать понравившееся блюдо и наоборот", - говорится в сообщении.

На данный момент к проекту подключены четыре школы, которые выбирались по отзывам родителей. В двух из них из них преобладали положительные отзывы, в двух имелись замечания к организации питания. В течение недели школьники будут оценивать качество блюд, в том числе их внешний вид, соответствие фактического меню разработанному и другое.

Проект реализуется также при поддержке Центра управления регионом и краевого министерства информационного развития и связи. Опрос будет проходить на базе портала "Управляем вместе".