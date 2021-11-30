Студенты курганских колледжей, техникумов и вузов перейдут на очное обучение с 1 декабря

ТАСС, 30 ноября. Курганские власти приняли решение перевести с 1 декабря на очный формат обучения студентов колледжей, техникумов и вузов. Об этом сообщили в Telegram-канале правительства области во вторник.

Ранее студенты в регионе были переведены на смешанную форму обучения: с 22 ноября практические занятия проходили в очном режиме, теоретические - дистанционно. Школьники же вернулись к очному обучению с 22 ноября.

"С 1 декабря студенты колледжей, техникумов и вузов в Курганской области переходят на очный формат обучения. Такое решение принято региональным оперативным штабом по недопущению распространения гриппа, ОРВИ и новой коронавирусной инфекции. <…> При этом образовательные организации обязаны будут, как и прежде, соблюдать все меры безопасности, согласно требованиям Роспотребнадзора, проводить термометрию на входе, обработку рук антисептиком, проветривание и дезинфекцию помещений", - говорится в сообщении.

В Курганской области с начала пандемии зафиксировано более 45 тыс. случаев заражения ковидом. Ранее оперативный штаб Курганской области принял решение разрешить с 22 ноября работу организаций культуры и спорта, а также спортивные мероприятия в помещениях, приостановленные ранее из-за ситуации с пандемией коронавируса. Кроме того, было разрешено проведение спортивных мероприятий на открытом воздухе, проведение тренировок государственным и муниципальным физкультурно-спортивными учреждениями, занятий в учреждениях дополнительного образования всех форм собственности. В то же время пока продолжают действовать запрет на проведение в организациях общепита развлекательных мероприятий, ограничение по присутствию на банкетах и поминальных обедах не более 10 человек, введенные ранее "фильтры безопасности", режим самоизоляции гражданами старше 60 лет, ограничения работы и посещения торговых центров, кафе, ресторанов, салонов красоты и других учреждений сферы торговли, услуг и общепита, а также другие ограничения.