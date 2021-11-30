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Пандемия COVID-19

В резиденцию Кыш Бабая в Татарстане с 4 декабря можно будет попасть по QR-кодам

В день открытия парка проведут розыгрыши, праздничный хоровод, салют и многое другое

КАЗАНЬ, 30 ноября. /ТАСС/. Зимний сезон резиденции Кыш Бабая и Кар Кызы в Татарстане откроется 4 декабря. Попасть на представление можно будет по QR-коду о вакцинации от COVID-19 или со справкой о медотводе, сообщили ТАСС в резиденции.

"QR-код при входе на территорию парка не нужен, только при входе в помещение: опочивальню Кыш Бабая и кукольное представление (с медотводом тоже можно пройти внутрь)", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что Кыш Бабай и все сказочные жители его резиденции прошли вакцинацию от новой коронавирусной инфекции.

В день открытия 4 декабря будут проводится розыгрыши, праздничный хоровод, салют и многое другое. Гости без QR-кодов смогут попробовать фирменные блины и сфотографироваться в фотозонах.

Теги
РоссияТатарстанПандемия COVID-19
Пандемия COVID-19
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