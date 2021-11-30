В России в ноябре зарегистрировали на 12% больше заражений коронавирусом, чем в октябре

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Число заразившихся коронавирусом в России в ноябре превысило показатели октября на 12%, следует из подсчетов ТАСС на основе данных федерального оперативного штаба по борьбе с новой инфекцией.

С 1 по 30 ноября штаб зарегистрировал в стране 1 123 091 случай заражения, что стало новым максимумом с начала пандемии. В предыдущем месяце в России выявили 1 002 764 инфицированных, в прошлом ноябре - 677 538.

Число летальных исходов из-за нового заболевания также обновило максимум за все время распространения коронавируса в стране. По данным штаба, за месяц умерли 36 655 заболевших, что на 17,2% больше, чем в октябре, и примерно втрое больше, чем год назад.

При этом заметно увеличилось и количество выздоровевших: если с 1 по 31 октября вылечились 685 772 человека, то с 1 по 30 ноября - 970 714 (рост на 41,6%). Доля вылечившихся после заражения коронавирусом по итогам месяца составила 86,4% - столько же, сколько и в его начале.

Количество так называемых активных случаев, то есть пациентов, которые проходят лечение в данный момент, в ноябре увеличилось на 115 722 и достигло 1 032 435. Этот показатель достигал максимума 22 ноября, когда, согласно информации оперативного штаба, в России болели 1 047 860 человек.