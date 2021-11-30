Таджикистан и Россия подписали два соглашения в сфере образования

ДУШАНБЕ, 30 ноября. /ТАСС/. Министр образования и науки Таджикистана Мухаммадюсуф Имомзода и первый заместитель министра просвещения РФ Александр Бугаев подписали два межправительственных соглашения, определяющих статус российских учителей и принципы функционирования пяти строящихся в республике школ с русским языком обучения. Церемония подписания состоялась во вторник в Душанбе, сообщает корреспондент ТАСС.

"Эти соглашения необходимы всем нам. Первое - российским учителям, которые работают в Таджикистане несколько лет, их статус и определяется данным документом, и второе соглашение - функционирование школ с русским языком обучения, строящихся в Таджикистане", - сказал Имомзода, приветствуя российскую делегацию во главе с зампредседателя правительства РФ Алексеем Оверчуком.

Глава Минобразования Таджикистана назвал строительство русских школ новым этапом сотрудничества между двумя странами. "У нас есть совместные вузы, филиалы российских вузов в Таджикистане, но в общеобразовательной сфере это первый проект", - подчеркнул он.

В свою очередь Оверчук отметил, что для России это тоже первый масштабный проект. По его словам, число учащихся в этих пяти школах составит порядка 6 тысяч. "Мы стараемся, чтобы дети были обеспечены самыми современными учебными пособиями, чтобы самое современное оснащение классов. Все понимают, насколько это важно и ответственно и насколько это будет сближать наши страны народы", - добавил зампредседателя правительства РФ.

Российская делегация во главе с Оверчуком прибыла в Таджикистан для ознакомления с ходом строительства пяти школ с русским языком обучения. Также запланирована встреча Оверчука с премьер-министром Таджикистана Кохиром Расулзодой.

Соглашение о строительстве и материально-техническом оснащении пяти общеобразовательных учреждений с обучением на русском языке в Душанбе, Худжанде, Бохтаре, Кулябе и Турсунзаде было подписано в апреле 2019 года между правительствами Таджикистана и России.

В новость внесена правка (12:31 мск) - передается с исправлением имени министра образования и науки Таджикистана, верно - Мухаммадюсуф.