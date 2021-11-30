Свердловский Минздрав объяснил ночную очередь в детской больнице возросшей нагрузкой

ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 ноября. /ТАСС/. Ночная очередь в приемный покой одной из детских больниц Екатеринбурга, о которой ранее сообщали СМИ, связана с возросшей нагрузкой. Ночью в учреждении дежурили более 20 специалистов, помощь всем пациентам была оказана своевременно, пояснили ситуацию ТАСС в пресс-службе областного Минздрава во вторник.

Ранее в официальном Telegram-канале телеканала "РЕН-ТВ" сообщалось, что пациенты с высокой температурой несколько часов ожидали своей очереди к врачу детской городской больницы в Екатеринбурге. Некоторым из них пришлось ночевать в коридорах в ожидании приема.

"За последние сутки обращаемость в приемный покой больницы увеличилась в полтора раза. В ночное время дежурили 22 специалиста, в том числе три педиатра", - отметили в пресс-службе.

В Минздраве подчеркнули, что помощь всем пациентам была оказана своевременно, осмотры проводились в боксах. При необходимости пациенты госпитализировались. За помощью обращались как жители Екатеринбурга, так и Свердловской области.