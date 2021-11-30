Собянин предупредил москвичей об усилении штормового ветра в Москве

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Штормовой ветер в Москве усилится, что представляет "реальную опасность для жизни", предупредил москвичей мэр столицы Сергей Собянин. Об ухудшении погодных условий он сообщил во вторник на своей официальной странице в "ВКонтакте".

"Прогноз погоды становится тревожнее. Помимо осадков, дождя, снега и гололеда усиливается штормовой ветер. По последнему прогнозу предполагаются порывы до 25 м/с. Это очень много и представляет реальную опасность для жизни. Берегите себя", - написал мэр.

По его словам, все городские службы работают в режиме повышенной готовности.