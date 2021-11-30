Охват программами допобразования в России вырос на 10% за последние пять лет

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Охват программами дополнительного образования за последние пять лет в России вырос более чем на 10%, заявила во вторник директор департамента государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Минпросвещения Наталия Наумова на пресс-конференции в ТАСС, посвященной старту всероссийского профессионального конкурса "Флагманы дополнительного образования" президентской платформы "Россия - страна возможностей".

"Система допобразования активно развивается, за последние пять лет охват программами дополнительного образования вырос более чем на 10%", - сообщила Наумова. По ее словам, всего система охватывает 16 млн детей и 250 тыс. педагогов.

Говоря о конкурсе, Наумова отметила, что министерство видит интерес к проекту от активных учреждений допобразования.

"Конкурс "Флагманы дополнительного образования", мы уверены, позволит нам выявить такие сильные управленческие команды, которые мы со своей стороны с удовольствием <…> привлечем, например, в курсах повышения квалификаций для специалистов-управленцев в системе дополнительного образования на всю страну. Поэтому полностью поддерживаем эту инициативу, готовы соучаствовать", - сказала Наумова.

Конкурс запускается при поддержке Министерства просвещения РФ в рамках федерального проекта "Социальные лифты для каждого" нацпроекта "Образование".