Количество погибших на водных объектах в Свердловской области снизилось на 10% в 2021 году

ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 ноября. /ТАСС/. Количество людей, погибших на водных объектах в Свердловской области, снижено на 10% в 2021 году по сравнению с предыдущим. Об этом сообщил на пресс-конференции во вторник в Уральском региональном центре ТАСС начальник отдела безопасности людей на водных объектах ГУ МЧС России по Свердловской области Алексей Морозов.

"По сравнению с предыдущим годом у нас на 10% снижена гибель людей на водных объектах. Если в прошлом году с начала года у нас было 104 погибших, то в настоящее время это 93 человека. Гибель детей снижена более чем на 20%", - сказал Морозов.

Как уточнил представитель регионального МЧС, на снижение количества погибших повлияли профилактические работы, размещение материалов на интернет-ресурсах. Также действенным оказалось активное патрулирование водоемов.

В настоящее время не все водоемы в Свердловской области безопасны для нахождения на воде. С начала ледостава было осуществлено 858 патрулирований, в которых участвовали 1,2 тыс. сотрудников МЧС, 292 сотрудникам МВД и 675 работников администрации муниципальных образований. К административной ответственности привлечено девять человек.