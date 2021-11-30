"Молодая гвардия" заявила о блокировке своего Instagram-аккаунта

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Аккаунт "Молодой Гвардии Единой России" в Instagram был заблокирован, в движении предполагают, что это может быть связано с протестом МГЕР против решения Сейма Латвии о запрете на использование георгиевских лент во время публичных мероприятий. Об этом во вторник заявил и.о. председателя координационного совета "Молодой Гвардии Единой России" Антон Демидов, передает пресс-служба движения.

"Мы считаем, что аккаунт подвергся атаке после протеста МГЕР против решения Сейма Латвии о запрете на использование георгиевских лент во время публичных мероприятий. Сейчас мы разбираемся в ситуации, работаем со службой поддержки соцсети и добиваемся скорейшего возвращения аккаунта", - сказал Демидов.

Он отметил, что это не первый случай, когда политические аккаунты блокируются по неясным причинам. "Ранее блокировке подвергались страницы департамента московской мэрии, правительства Севастополя и многие другие", - отметил он.

Аккаунт "Молодой Гвардии Единой России" ведется с 2014 года и имеет аудиторию в 65,5 тыс. подписчиков.

Сейм Латвии 11 ноября в окончательном чтении утвердил законодательные поправки, предусматривающие введение запрета на использование георгиевских ленточек во время публичных мероприятий - как развлекательных и праздничных, так и собраний, шествий и пикетов. С соответствующим предложением ранее выступило входящее в правящую коалицию национальное объединение "Все для Латвии! - Отчизне и свободе / Движение за национальную независимость Латвии". Чтобы эта законодательная инициатива вступила в силу, ее еще должен утвердить президент.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала запрет на использование в Латвии георгиевской ленточки "последовательной реинкарнацией фашизма". По ее словам, Россия ждет международной реакции на латвийский закон о георгиевских ленточках. В свою очередь посольство РФ в республике заявило, что запрет главного символа Победы нацелен на раскол латвийского общества по национальному и мировоззренческому принципу.