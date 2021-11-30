Кислородные станции установят в Рославльской и Сафоновской больницах Смоленской области

ТАСС, 30 ноября. Первые в Смоленской области кислородные станции установят на базе двух многопрофильных больниц, пациенты которых круглогодично нуждаются в получении кислорода. Средства на это выделили из федерального бюджета, сообщил во вторник губернатор Алексей Островский на странице во "ВКонтакте".

"Определились, что две кислородные станции будут локализованы на базе Рославльской и Сафоновской ЦРБ. При определении медучреждений руководствовались, в первую очередь, их многопрофильностью, значительной территорией обслуживания и круглогодичной потребностью в получении кислорода пациентами различных отделений, а не только перепрофилированных под лечение больных с COVID-19", - написал Островский.

Он отметил, что в регионе значительное количество пациентов с коронавирусом нуждается в кислородной поддержке, в период пиковых подъемов заболеваемости расход доходил до 30 тонн в сутки. "Благодаря собственному производству себестоимость кислорода уменьшится в несколько раз, что позволит сэкономить средства областного бюджета, направив их на реализацию социально значимых проектов", - подчеркнул Островский.

По его словам, региональный департамент здравоохранения уже приступил к разработке конкурсной документации на поставку кислородных станций.

По информации сайта стопкоронавирус.рф на 30 ноября, в Смоленской области с начала пандемии выявлено 77 782 случая заражения коронавирусом, из них 334 за последние сутки. Максимальное число - 599 - регистрировалось 1 и 4 ноября, затем началось снижение количества заражений. Выздоровели 55 028 человек, умерли 2 128. Коллективный иммунитет составляет 48,9%.