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Резкое похолодание и сильные снегопады прогнозируют в Бурятии

Спасатели призывают водителей быть осторожными на дорогах в ближайшие дни из-за гололедицы

УЛАН-УДЭ, 30 ноября. /ТАСС/. Синоптики прогнозируют сильные снегопады, метели, ветер до 24 м/c, понижение температуры воздуха на восемь и более градусов на территории Бурятии. Об этом сообщили журналистам во вторник в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

"Первого и второго декабря на большей части территории республики ожидается снег, усиление ветра до 15-20 м/с, по северной половине - местами до 24 м/с, сильные снегопады, метели, понижение температуры воздуха на восемь и более градусов", - сообщили в ведомстве.

Спасатели призывают водителей быть осторожными на дорогах в ближайшие дни из-за гололедицы, снежных накатов и заносов.

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