Оранжевый уровень опасности объявили в Московском регионе из-за сильного ветра

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Оранжевый уровень погодной опасности объявили в Москве и Московской области во вторник из-за сильного ветра с возможными порывами до 20-25 м/с. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.

При таком уровне опасности имеется вероятность стихийных бедствий, нанесения ущерба. Предупреждение в Москве и Подмосковье действует до 21:00.

По данным синоптиков, днем в столице ожидается до 6 градусов тепла, а в Московской области - от 1 до 6 градусов тепла.

Из-за чего для посетителей закрыли Московский зоопарк.

"В связи с поступившим штормовым предупреждением <...> наш зоопарк временно закрывается для посетителей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что дальнейшее решение о работе зоопарка будет приниматься исходя из погодных условий.