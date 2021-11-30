В Пскове в ходе дорожных работ установили контуры древней улицы

ТАСС, 30 ноября. Археологи установили контуры древней улицы в районе улицы Леона Поземского в Пскове, где ведется реконструкция дороги. Обнаруженный очаг, датируемый XI веком, свидетельствует о существовании в этом месте комплекса жилых построек, сообщили во вторник в пресс-службе правительства Псковской области.

"Очаг, датируемый XI веком, обнаружен в ходе археологических изысканий на улице Леона Поземского в Пскове. <…> Находка подтверждает, что в этот временной период здесь существовал комплекс жилых строений с отопительными сооружениями <…>. Это говорит о формировании постоянного контура улицы, который несколько не совпадает с современным - границы древней улицы Званицы проходили хотя в том же направлении, но ближе к реке Пскове", - говорится в сообщении.

Находка была обнаружена на участке раскопа между церковью Варлаама Хутынского и церковью Воскресения со Стадища. Работы дали возможность собрать более подробную информацию о процессе формирования этой части Пскова. На месте зафиксированы микроотрезки древней улицы, изучена история военных столкновений и пожаров.

Кроме того, археологи нашли на месте раскопа старинные вещи. Среди них жернова мельницы XVI-XVII веков, обломки глиняных дисков для ткацкого станка, посуда, в том числе целая керамическая фляга, расколотый горшок для умывания (водолей), украшения раннего периода, нательные кресты, подошвы от кожаных сапог, фрагменты "голландских" изразцов, свинцовые пули и оружие.

"Индивидуальные предметы будут зарисованы и отфотографированы, затем пройдут обработку в камеральной лаборатории, после чего будут частично направлены на реставрацию и 3D-копирование. Результаты поисков на улице Поземского будут представлены на временных выставках. В конечном итоге они останутся в фондах музеев и на страницах научных изданий", - приводит пресс-службе слова сотрудника областного Археологического центра Елены Салминой.