Вдоль Юго-Восточной хорды в Москве заменят более 40 тыс. окон в домах для защиты от шума

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Более 15 км шумозащитных экранов установят вдоль Юго-Восточной хорды в Москве, также жителям прилегающих домов заменят 44 тыс. окон. Об этом сообщил журналистам во вторник глава департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

"Город издает много шума, если говорить про дороги. В первую очередь, конечно, над этим тоже параллельно [со строителями дорог] работают производители автомобилей. <…> Когда мы строим дороги, по расчетам монтируем шумозащитные экраны и меняем окна в рядом стоящих домах на специальные стеклопакеты с клапанами для проветривания, которые минимально пропускают шум. <…> При строительстве Юго-Восточной хорды мы строим 16 км шумозащитных экранов и обменяем порядка 44 тыс. окон", - сказал Загрутдинов.

Он добавил, что при строительстве всегда проводится экспертиза шумового загрязнения. Кроме того, деформационные швы на дорогах теперь делают не под прямым углом, а фигурно, что также способствует уменьшению шума.

"В районе Текстильщики развернуты масштабные работы по дорожно-мостовому строительству, здесь неподалеку проводятся строительно-монтажные работы по строительству Юго-Восточной хорды на пересечении с Волгоградским проспектом. На сегодняшний день основные эстакадные конструкции завершены, идет надвижка конструкций на пересечении с проспектом, <…> где предполагается строительство пяти эстакад общей протяженностью порядка 3 км", - уточнил Загрутдинов, отметив, что новые эстакады разгрузят Волгоградский проспект.

21 октября Загрутдинов сообщал ТАСС, что строительство Юго-Восточной хорды в Москве завершено почти на 40%. Новая трасса пройдет от Варшавского шоссе до шоссе Энтузиастов, соединив между собой крупные магистрали: шоссе Энтузиастов, Третье транспортное кольцо (ТТК), Рязанский и Волгоградский проспекты, улицу Подольских Курсантов, Липецкую и Дорожную улицы, Симферопольское и Варшавское шоссе, а также магистраль Солнцево - Бутово - Варшавское шоссе. Юго-Восточная хорда протянется от шоссе Энтузиастов до 35-го км МКАД, ее общая протяженность составит почти 100 км, на ней разместятся 55 искусственных сооружений и 11 пешеходных переходов. Завершить работу над проектом планируем во втором полугодии 2023 года.

Власти приняли решение о строительстве Юго-Восточной хорды - трассы длиной 28 км с мостом через Москву-реку и многоуровневыми развязками в 2018 году. Строительство Юго-Восточной хорды разделено на 10 участков, девять из которых в настоящий момент строятся, а по одному участку ведется проектирование.