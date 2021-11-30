Выставка победителей конкурса детского рисунка откроется в метро Москвы 1 декабря

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Выставка работ победителей и призеров конкурса детского рисунка "Рисуем любимый город" откроется в московском метрополитене между станциями "Ленинский проспект" и "Площадь Гагарина" (МЦК) 1 декабря. В экспозиции представлены 48 работ детей в возрасте от 5 до 16 лет, сообщила во вторник пресс-служба департамента градостроительной политики города Москвы.

"В этом году на конкурс "Рисуем любимый город" поступило более 1 800 работ от юных художников из Москвы, городов России и зарубежья, победителями стали 48 детских рисунков. Конкурсанты в возрастных категориях: 5-7 лет, 8-10 лет, 11-13 лет и 14-16 лет соревновались в номинациях: "Мегаполис будущего. Москва 2050", "Я шагаю по Москве", "Зеленый город - Экогород", "Не все герои носят плащи". Ранее работы конкурсантов увидели жители ЮАО, с 8 по 14 ноября передвижная экспозиция была открыта в культурном центре "Вдохновение" по адресу: Литовский бульвар, дом 7", - приводятся в сообщении слова главы департамента Сергея Левкина.

Экспозиция, которая разместится в выставочном пространстве, находящемся в переходе между станциями, будет работать до 12 января включительно.

Департамент градостроительной политики Москвы ежегодно проводит конкурс рисунка, главная цель которого - привлечь внимание юных художников к развитию Москвы и сформировать у подрастающего поколения свой взгляд на комфортность и безопасность городской среды.