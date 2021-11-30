В Донецке открылся Русский дом

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Русский дом открылся во вторник в Донецке. Об этом ТАСС сообщил глава автономной некоммерческой организации "Русская гуманитарная миссия" (РГМ) Сергей Шевчук.

"Сегодня в Донецке состоялось открытие Русского дома, который должен стать своеобразной площадкой для коммуникаций, для работы с общественными организациями, молодежью, неравнодушных людей к России, - сказал он. - Основной задачей станут реализация гуманитарных, образовательных, культурно-просветительских программ".

Возглавит Русский дом представитель из местных жителей. "Русский дом - это некий купол, который будет объединять различные общественные организации", - отметил Шевчук.

По его словам, на площадке Русского дома в Донецке будут проходить курсы повышения квалификации не только для учителей по русскому языку, но и по другим специальностям: медики, инженеры, юристы и т. д. Библиотека будет регулярно пополняться учебной и художественной литературой. В дальнейшем планируется открытие детского центра. Русский дом в Донецке станет и информационно-культурным центром: пресс-конференции, кинопоказы, выставки, лекции, мастер-классы, творческие вечера, а молодые специалисты смогут презентовать свои стартапы.

В свою очередь в Россотрудничестве сообщили ТАСС, что абитуриенты республики "смогут принимать участие в квотном отборе агентства, а стать участниками программ агентства "Здравствуй, Россия!" и "Новое поколение" станет еще проще". "Кроме того, волонтеры смогут принять участие в обменных программах, которые проводит РГМ при поддержке Россотрудничества", - сказали в Россотрудничестве.

Запуск этого проекта - это совместная инициатива РГМ и Центра развития молодежных инициатив Донецкой народной республики при поддержке первого заместителя председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктора Водолацкого.