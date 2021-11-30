Дегтярев предложил снять вестерн для привлечения туристов в Хабаровский край

ХАБАРОВСК, 30 ноября. /ТАСС/. Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев предложил снять вестерн, в основе которого история о краже золота, для привлечения туристов в регион. Об этом он сообщил во время стратегической сессии по вопросам социально-экономического развития края в Хабаровске во вторник.

"Я утверждал синопсис фильма. Называться будет "Умальта ". Жанр фильма - вестерн, приключения, игровой полнометражный фильм", - сказал Дегтярев.

Сюжет фильма, по его словам, относится к осени 1916 года. Убиты сопровождающие обоза и похищены десять пудов золота с Амгуньского прииска. Местный егерь становится очевидцем происшествия, видит тела возле повозки и картину разорения. Он собирает отряд из работников артели и идет по следу похитителей.

"Будем искать золото в кино. Весь этот сюжет связан с Хабаровском краем, даже чуть-чуть Блавещенску перепадет славы. Локации в Петербурге и в Хабаровском крае - будем снимать", - сказал глава региона, добавив, что это позволит привлечь туристов в регион.

Во время сессии заместитель министра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Марат Шамьюнов тоже отметил, что кино усиливает туристическую привлекательность региона. "Я побывал несколько недель назад в Териберке в Марманской области, туда повальный поток туристов поехал после того, как сняли фильм "Левиафан". Это стало узнаваемой территорией. <...> Поэтому нужно подумать и снять кино либо сериал, мультфильмов больше снять, которые позволят тоже дополнительно привлечь внимание", - сказал Шамьюнов.

Стратегическая сессия по созданию проектов социально-экономического развития Хабаровского края проходит в краевой столице во вторник. Главной целью мероприятия является выработка конкретных мер, направленных на увеличение темпов экономического роста региона с учетом основных аспектов его устойчивого развития.