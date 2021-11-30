Комитет Совфеда поддержал концепцию законопроекта о QR-кодах

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Комитет Совета Федерации по науке, образованию и культуре на заседании во вторник поддержал концепцию проекта федерального закона о введении QR-кодов в общественных местах.

Сенатор Петр Тултаев представил коллегам законопроект в рамках предварительного рассмотрения перед первым чтением в Госдуме, призвав поддержать концепцию документа. "Законопроект в связи со сложившейся непростой ситуацией с ковидом в стране носит срочный характер. Его реализация направлена на сбережение здоровья граждан. Предлагается поддержать законопроект", - сказал он.

Член комитета СФ отметил, что до недавнего времени работал главой города Саранска, где в реальности столкнулся с ситуацией, связанной с пандемией. "Считаю, что законопроект не просто нужен, он своевременен", - добавил Тултаев.

Глава комитета Лилия Гумерова подчеркнула, что тема очень сложная и чувствительная, но время требует от законодателей оперативных решений. "Возможно, мы где-то даже запаздываем с законодательными инициативами", - сказала она, добавив, что людям обязательно нужно будет разъяснять положения закона, поскольку, когда речь идет об ограничениях, "возмущения имеют место быть".

Первый зампред комитета по образованию Ильяс Умаханов также отметил, что принятие закона должно будет сопровождаться очень серьезной разъяснительной работой. "Особенно после 1 февраля", - отметил он.

Правительство РФ 12 ноября внесло в Госдуму проекты поправок об использовании на транспорте и в общественных местах QR-кодов о прививке от коронавируса. Как предполагается, нормы будут действовать до 1 июня 2022 года. Согласно документу, до 1 февраля граждане, не получившие QR-код, для посещения этих мест могут предъявлять отрицательный ПЦР-тест. После 1 февраля такая возможность будет только у граждан с медотводом. Госдума может рассмотреть правительственные законопроекты в первом чтении на пленарном заседании 16 декабря. Это следует из проекта постановления о календаре рассмотрения вопросов палатой с 7 до 22 декабря.