На Украине с 6 декабря ужесточается карантин для регионов желтой зоны

КИЕВ, 30 ноября. /ТАСС/. Карантинные требования в регионах, которые находятся в желтой зоне эпидемической опасности, ужесточаются на Украине с 6 декабря. Об этом сообщил во вторник глава Минздрава Виктор Ляшко.

"Теперь посещать общественные учреждения в желтом уровне можно будет только тем людям, которые получили, по крайней мере, одну прививку против COVID-19 или имеют отрицательный тест или сертификат о выздоровлении", - приводит слова Ляшко пресс-служба Минздрава. Глава ведомства уточнил, что эта же норма распространяется и на служащих.

Он пояснил, что ужесточение карантинных требований для невакцинированных необходимо, чтобы уменьшить нагрузку на врачей и медицинскую систему. "В стационары в большинстве попадают именно те пациенты, которые не получили полного курса прививки", - сказал Ляшко.

Кабмин Украины принял решение об ужесточении карантинных правил 24 ноября. В частности, в регионах желтой зоны будет запрещена работа учреждений образования, если их персонал в полном составе не привит хотя бы одной дозой вакцины от коронавируса. Это требование распространяется также на работу кинотеатров, театров, заведений общественного питания, спортзалов, бассейнов.

На Украине действует адаптивный карантин. Последний раз кабмин продлил его до 31 декабря. Регионы делятся на зеленую, желтую, оранжевую и красную зоны по уровню ограничений, которые зависят от эпидемической ситуации. Сейчас большинство областей страны и Киев находятся в красной зоне, в зеленой нет ни одного региона.

По данным Минздрава, по состоянию на 30 ноября на Украине зафиксировано почти 3,5 млн случаев инфицирования коронавирусом, около 3 млн заразившихся выздоровели, скончались от осложнений почти 86 тыс. человек. За последние сутки было выявлено более 10,5 тыс. новых случаев коронавируса, скончался 561 пациент.

Всего в стране, население которой составляет порядка 41 млн жителей, прививки от коронавируса сделали 13 391 656 человек, из них полностью завершили процесс вакцинации 11 122 635.