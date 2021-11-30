Применение "Спутника Лайт" в качестве бустера для всех вакцин одобрили в ОАЭ

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Применение однокомпонентной российский вакцины против коронавируса "Спутник Лайт" в качестве универсального бустера для всех вакцин одобрено в ОАЭ, говорится в сообщении Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).

"РФПИ объявляет об одобрении применения российской однокомпонентной вакцины против коронавируса "Спутник Лайт" в качестве универсальной бустирующей инъекции для всех вакцин в ОАЭ Министерством здравоохранения и профилактики страны", - отмечается в сообщении.

"Спутник Лайт" как бустер будет доступен для всех резидентов от 18 лет и старше и может применяться по истечении шести месяцев после получения второго компонента любой из вакцин, которые используются в программе вакцинации в ОАЭ, уточняют в РФПИ.

"Спутник Лайт" является первым компонентом (рекомбинантный аденовирус человека 26 серотипа (rАd26) вакцины "Спутник V". Препарат был зарегистрирован в ОАЭ в октябре текущего года.

В январе 2021 года в ОАЭ была также одобрена двухкомпонентная вакцина "Спутник V". Препараты "Спутник Лайт" и "Спутник V" зарегистрированы в стране в рамках ускоренной процедуры (emergency use authorization, EUA).