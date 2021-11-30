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Чубайс заявил, что все плохое в стране происходит из-за него

По словам спецпредставителя президента РФ, все хорошее происходит также в связи с тем, что он делал
Специальный представитель президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Анатолий Чубайс Михаил Джапаридзе/ТАСС
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Специальный представитель президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Анатолий Чубайс
© Михаил Джапаридзе/ТАСС

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Анатолий Чубайс убежден, что все плохое и хорошее в России происходит так или иначе из-за него. На это влияет не статус или достижения, а его "искаженное восприятие" действительности, сообщил спецпредставитель президента РФ по связям с международными организациями в интервью YouTube-каналу "Осторожно: Собчак".

"У меня даже выбора такого нет. Все плохое, что происходит со страной - происходит из-за меня. Происходит не потому, что я такой великий, а потому, что я так это воспринимаю. Где-то что-то недопоняли, недоделали, недоработали, - отметил он. - А все хорошее происходит тоже в связи с тем, что я делал. У меня вот такое искаженное восприятие".

По словам Чубайса, он имеет к сегодняшней России "некоторое отношение", влекущее за собой различные мнения людей, поэтому у него "совсем особое отношение к стране". "Я виноват, или наоборот я как-то замешан в том, что она стала такой, какой она является сейчас и какой будет дальше", - подчеркнул спецпредставитель президента РФ.

Теги
РоссияЧубайс, Анатолий Борисович
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