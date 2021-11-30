Аксенов сообщил о ликвидации дефицита лекарств в медучреждениях Крыма

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 ноября. /ТАСС/. Средства на закупку препаратов доставлены во все медучреждения Крыма, дефицит лекарств полностью ликвидирован, сообщил во вторник на совещании глава республики Сергей Аксенов.

В августе Аксенов поручил до 1 октября ликвидировать дефицит льготных и жизненно важных препаратов, на отсутствие которых жаловались жители в соцсетях.

"У нас нет сегодня дефицита препаратов в медицинских учреждениях с точки зрения материального обеспечения - деньги в полном объеме доведены до всех без исключения больниц. Если деньги доведены, а каких-то лекарств, расходников и бинтов нет - это управленческие просчеты руководителей организаций. Другого быть не может - неправильно организованная закупка и так далее", - сказал Аксенов.

Глава республики 11 августа сообщал, что в течение недели ежедневно будет направлять в прокуратуру региона поступающие к нему жалобы и сам займется формированием списка отсутствующих лекарств.

