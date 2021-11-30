Контактные и граждане в эпидемических очагах смогут бесплатно сделать ПЦР-тест в Югре

"Поручаю департаменту здравоохранения рассмотреть необходимость дополнения перечня случаев, при которых проведение исследований на наличие новой коронавирусной инфекции методом полимеразной цепной реакции осуществляется за счет бюджета автономного округа, включая проведение указанных исследований в эпидемических очагах, бытовых или семейных, контактировавших с больными", - сказала Комарова на заседании оперативного штаба во вторник.

Как отметила губернатор, сейчас бесплатно пройти ПЦР-тестирование можно в следующих случаях: если есть признаки острого простудного заболевания и при этом появляются симптомы ковида; когда нужно убедиться, что пациент окончательно выздоровел; при положительном экспресс-тесте на коронавирус, чтобы подтвердить диагноз.

Власти Югры ввели обязательную самоизоляцию для не привитых от коронавируса и не переболевших жителей Нефтеюганска, Нягани, Урая и Кондинского района с 22 ноября по 5 декабря. Они могут выходить из дома - на работу, в аптеку, детский сад, для экстренной помощи родственникам, в продовольственные магазины, но должны оформлять уведомления о нарушении самоизоляции в специальной системе "Цифровое уведомление", где следует указать свои паспортные данные, а также причину выхода. Как поясняли ТАСС в региональном управлении Роспотребнадзора, такие меры были приняты из-за уровня заболеваемости в муниципалитетах, который превышает средние показатели по округу.

С 8 ноября в Югре начали действовать QR-коды для посещения спортивных, культурных учреждений, ТРЦ, организаций допобразования, салонов красоты, организаций досуга и развлечений, гостиниц, общественного питания, за исключением тех, которые работают навынос. 100% персонала указанных организаций должны быть вакцинированы. Детские игровые комнаты и кальянные закрыты в ХМАО до конца 2021 года. В регионе введена обязательная вакцинация для медиков, вахтовиков, проживающих в соцучреждениях, людей с хроническими заболеваниями, призывников, трудовых мигрантов и работников ряда сфер.

С 7 сентября 2021 года, когда в Югре было зафиксировано 136 заболевших, ежесуточный показатель заболеваемости вырос почти в два раза. По данным оперштаба региона на 30 ноября, в Югре 89,6 тыс. человек заболели ковидом, 82,3 тыс. пациентов выздоровели, 1 707 умерли.