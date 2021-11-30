Минздрав Австрии: привитые два раза лучше защищены от омикрон-штамма, чем непривитые

ВЕНА, 30 ноября. /ТАСС/. Привитые два или три раза люди лучше защищены от нового штамма коронавируса "омикрон", чем непривитые. С таким заявлением выступил во вторник глава Минздрава Австрии Вольфганг Мюкштайн.

"Касательно нового варианта "омикрон": наука еще недостаточно хорошо знает его, мы знаем немного. Пока что понятно только, что люди, привитые два или три раза, в любом случае лучше защищены, чем непривитые. При необходимости производители адаптируют свои вакцины", - написал Мюкштайн на своей странице в Twitter.

29 ноября в Австрии был подтвержден первый случай заражения человека новым штаммом коронавируса "омикрон" у путешественника после возвращения из Африки.

С 27 ноября Австрия ограничила авиасообщение с ЮАР, Лесото, Ботсваной, Зимбабве, Мозамбиком, Намибией и Эсватини из-за распространения в этих странах новой мутации коронавируса. Въезд из этих государств разрешен только австрийским гражданам, которые после приезда должны соблюдать 10-дневный карантин, сдать ПЦР-тест и зарегистрироваться в качестве прибывшего из региона распространения мутации коронавируса.