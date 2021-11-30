Власти Петербурга не планируют массовые мероприятия на Дворцовой площади в новогоднюю ночь

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 ноября. /ТАСС/. Власти Санкт-Петербурга не планируют проводить массовые мероприятия на главной городской площади - Дворцовой - в новогоднюю ночь из-за действующих коронавирусных ограничений. Общественный транспорт в ночь на 1 января будет работать в режиме обычного выходного дня, сообщил на пресс-конференции в ТАСС во вторник временно исполняющий обязанности председателя комитета по культуре Санкт Петербурга Федор Болтин.

"Мы не будем в этом году проводить массовых мероприятий на Дворцовой площади непосредственно в новогоднюю ночь, которая порой собирала до 1,5 млн человек. <…> В этой связи не обращались отдельно в комитет по транспорту в части круглосуточной работы метрополитена. График работы транспорта будет таким же, как и в обычные выходные дни. Мы не планируем увеличения количества транспорта в новогоднюю ночь", - сказал Болтин.

Как отметил вице-губернатор Борис Пиотровский, в этом году фокус празднования в Петербурге сместили с новогодних мероприятий на украшение города. "У нас почти 4 тысячи элементов декора. Мы особое внимание уделили отдаленным районам, - сказал он. - Наша задача - чтобы праздник пришел в каждый двор, в каждый дом, чтобы у горожан не было необходимости приезжать в центр, чтобы они могли в своем районе погрузиться в этот праздник, погулять, отметить".

По словам Пиотровского, тренд децентрализации коснулся и ярмарок: их становится больше, они становятся доступнее. Так, центральная городская ярмарка откроется 25 декабря на Манежной площади. Как отметил первый заместитель председателя комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга Александр Ситов, ярмарки будут также проводиться в разных районах города, в том числе в Василеостровском, Калининском, Невском, Пушкинском и Фрунзенском.

"Елка желаний" и катки

В этом году в Петербурге пройдет акция "Елка желаний". По городу будут установлены 19 елей, на которых будут размещены письма детей из социальных центров, из лечебных учреждений к Деду Морозу. "Главная Елка желаний будет стоять в ратуше, в здании администрации Санкт-Петербурга. Еще 18 елей будут стоять в районных администрациях, и все смогут прийти, взять какое-то желание и исполнить [его], - отметил Пиотровский. - Мы с коллегами тоже подключимся к этой работе и обязательно это сделаем".

Врио председателя комитета по культуре рассказал, что в городской план мероприятий к Новому году и Рождеству вошло в общей сложности около 350 конкретных событий, из них около 200 пройдут на территории районов города. Среди основных - первый фестиваль "Морская зимняя сказка" в Кронштадте - с арт-инсталляциями и уличными спектаклями, открытие новогоднего катка на Конюшенной площади с показами детского спектакля "Золушка", а также большого катка - площадью в 4 тыс. кв. м - в ЦПКиО. В театрах города пройдет целая серия новогодних спектаклей для семейной аудитории.

Говоря о действующих ковидных ограничениях для посещения катков под открытым небом, Пиотровский напомнил, что в настоящее время предусмотрено требование в 8 кв. м на одного человека. "Мы рассматриваем возможность и планируем введение QR-кода на наши катки и на Конюшенной площади, и Манежной площади. Мы посмотрим еще, как будет развиваться ситуация, и примем решение уже ближе непосредственно к открытию катков. <…> Если не будет острой необходимости, мы не будем вводить QR-коды", - пояснил он.

О действующих ограничениях

В Петербурге поэтапно вводится система предъявления QR-кодов о полном курсе вакцинации от COVID-19, перенесенном заболевании или медотводе от прививки для допуска в общественные места и на массовые мероприятия. С 30 октября эта система введена в музеях и театрах. С 15 ноября QR-код требуется также в бассейнах, фитнес-центрах, спортивных залах, цирках, концертных залах, кинотеатрах, на выставках. С 27 декабря система предъявления QR-кодов заработает для объектов розничной торговли и предприятий общественного питания, за исключением производственных столовых и заведений в аэропорту и на вокзалах. С 27 декабря в петербургские гостиницы смогут заселяться только постояльцы, завершившие вакцинацию, перенесшие заболевание или имеющие отрицательный ПЦР-тест, сданный не ранее чем за 72 часа до заселения.

Ранее в Смольном сообщили, что режим ограничений, который власти Санкт-Петербурга введут на период новогодних каникул, будет зависеть от того, насколько город приблизится к достижению коллективного иммунитета за счет вакцинации, и от общей эпидемической ситуации.

По последним данным, в Петербурге выявили 787 272 случая заражения коронавирусом, по этому показателю город занимает второе место среди регионов России после Москвы. Выздоровели 725 969 человек (2 554 за сутки), умерли 26 204 (69 за сутки). За последние сутки в городе выявили 2 103 случая заражения.