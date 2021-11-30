Возраст самого пожилого вакцинированного жителя Китая составляет 106 лет

ПЕКИН, 30 ноября. /ТАСС/. 106-летний житель Китая успешно прошел вакцинацию от коронавируса и стал самым пожилым привившимся человеком в стране. Об этом во вторник на брифинге сообщил представитель Государственного комитета по вопросам гигиены и здравоохранения КНР Чжэн Чжунвэй.

"Возраст самого пожилого человека, которому сделали прививку от коронавируса в Китае, составляет 106 лет", - отметил он.

По словам Чжэн Чжунвэя, в ходе кампании по вакцинации китайские медики сделали более 500 млн прививок людям старше 60 лет.

Он также отметил, что китайские вакцины показали высокий уровень безопасности среди пожилых людей. Кроме того, частота побочных эффектов среди граждан этой возрастной группы немного ниже, чем среди людей возрастом 18-59 лет.

К настоящему моменту свыше 1,1 млрд жителей Китая, население которого составляет 1,41 млрд человек, завершили вакцинацию от коронавируса. Наиболее распространенные в КНР вакцины разработаны фармацевтическими компаниями Sinopharm и Sinovac.