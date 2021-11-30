Курганские парламентарии поддержали законопроект о QR-кодах

ТАСС, 30 ноября. Депутаты Курганской областной думы во вторник большинством голосов поддержали федеральный законопроект о введении QR-кодов в общественных местах. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе думы.

"Сегодня вопрос рассматривался. Поддержало большинство [депутатов]", - сказали в пресс-службе.

Там уточнили, что 26 депутатов поддержали законопроект, трое высказались против, один человек воздержался.

Правительство РФ 12 ноября внесло в Госдуму проекты поправок об использовании на транспорте и в общественных местах QR-кодов о прививке от коронавируса. Как предполагается, нормы будут действовать до 1 июня 2022 года. В кабмине уточнили, что эта мера не затронет аптеки, магазины с продуктами и товарами первой необходимости. Согласно документу, до 1 февраля граждане, не получившие QR-код, для посещения этих мест могут предъявлять отрицательный ПЦР-тест. После 1 февраля такая возможность будет только у граждан с медотводом.

Госдума может рассмотреть правительственные законопроекты о введении QR-кодов в первом чтении на пленарном заседании 16 декабря. Это следует из проекта постановления о календаре рассмотрения вопросов палатой с 7 до 22 декабря.