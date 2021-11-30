Первый канал перезапустит шоу "Поле чудес" в новом формате

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Первый канал сообщил о планах перезапуска шоу "Поле чудес" в новом формате. Об этом сообщили в пресс-службе вещателя.

"Первый канал принял решение не продлевать контракт с производителем проекта "Поле чудес" с телекомпанией "ВИД" в связи с нецелесообразностью заключения нового договора на предложенных каналу изменившихся условиях", - указали в пресс-службе.

Телеканал достиг договоренности о приобретении у компании CBS официальных прав на телевикторину Wheel Of Fortune, когда-то послужившую источником творческого вдохновения для авторов российского капитал-шоу. И с января 2022 года в эфире Первого канала начнет выходить шоу "Наше Поле Чудес" с Леонидом Якубовичем, народным артистом России и художественным руководителем программы, уточнили в пресс-службе.