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Первый канал перезапустит шоу "Поле чудес" в новом формате

Леонид Якубович останется ведущим программы
© Виктор Борисов/ТАСС

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Первый канал сообщил о планах перезапуска шоу "Поле чудес" в новом формате. Об этом сообщили в пресс-службе вещателя.

"Первый канал принял решение не продлевать контракт с производителем проекта "Поле чудес" с телекомпанией "ВИД" в связи с нецелесообразностью заключения нового договора на предложенных каналу изменившихся условиях", - указали в пресс-службе.

Телеканал достиг договоренности о приобретении у компании CBS официальных прав на телевикторину Wheel Of Fortune, когда-то послужившую источником творческого вдохновения для авторов российского капитал-шоу. И с января 2022 года в эфире Первого канала начнет выходить шоу "Наше Поле Чудес" с Леонидом Якубовичем, народным артистом России и художественным руководителем программы, уточнили в пресс-службе.

Теги
РоссияЯкубович, Леонид Аркадьевич
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