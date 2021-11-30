В Красноярском крае с 1 декабря снимут ограничения на работу общепита

КРАСНОЯРСК, 30 ноября. /ТАСС/. Заведения общепита в Красноярском крае с 1 декабря смогут работать без ограничений по времени, сообщила пресс-служба губернатора.

"После введения системы предъявления QR-кодов, в том числе в общепите, было решено отменить все ограничения времени работы заведений. Массовая вакцинация населения помогает нам постепенно отказываться от ранее принятых мер. Надеюсь, что параллельно с увеличением числа жителей, поставивших прививку, будет уменьшаться и количество ограничений", - приводит пресс-служба слова губернатора края Александра Усса. Соответствующие изменения в указ уже подписаны.

В крае с 30 октября для посещения культурных, спортивных мероприятий, а также торгово-развлекательных центров введена система QR-кодов. С 15 ноября их действие распространено на заведения общепита, сферы красоты, спортивные и фитнесс-залы, гостиницы. Кафе и рестораны работают в крае с 07:00 до 23:00.

По данным федерального оперативного штаба, вакцинацию в крае полностью прошли более 1 млн человека, коллективный иммунитет достиг порядка половины населения края. Всего с начала пандемии, в крае выявлено 152,6 тыс. случаев заражения коронавирусной инфекцией, выздоровело - 136 тыс. человек, умерло 7,5 тыс. пациентов.