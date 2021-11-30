В порту Махачкалы впервые подняли флаг на пограничном сторожевом корабле "Расул Гамзатов"

Махачкала, 30 ноября. /ТАСС/. Церемония, посвященная первому подъему флага кораблей, катеров и судов пограничных органов ФСБ России на пограничном сторожевом корабле "Расул Гамзатов" прошла в махачкалинском морском порту в Дагестане. В мероприятии принял участие глава Дагестана Сергей Меликов, сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе руководителя региона.

"Сегодня глава Дагестана Сергей Меликов принял участие в торжественной церемонии, посвященной первому подъему флага кораблей, катеров и судов пограничных органов ФСБ России на пограничном сторожевом корабле "Расул Гамзатов", - говорится в сообщении.

По словам Меликова, это хорошая традиция, способствующая воспитанию молодежи на примерах выдающихся дагестанцев в духе патриотизма и любви к родной земле.

"Присвоение имени Героя Социалистического Труда Расула Гамзатова новому пограничному сторожевому кораблю - это свидетельство крепкой связи защитников границы с населением Дагестана, дань уважения творчеству и всей жизни нашего великого поэта. Имена дагестанцев - Героев России - пограничников капитана Радима Халикова, старшины Мухтара Сулейманова и старшего сержанта Абдулхалика Курбанова, отдавших свои жизни, защищая государственные границы России, также присвоены пограничным подразделениям, дислоцированным в республике", - обратился на церемонии к пограничникам глава региона Сергей Меликов.

Отмечается, что Махачкалинский морском порт, куда прибыл пограничный корабль, станет местом его постоянного базирования.

По мнению начальника пограничного управления ФСБ России по Дагестану Андрея Карпенко, с прибытием судна на Каспий, южные рубежи государства будут надежно защищены.

Ранее сообщалось, что праздничные мероприятия, посвященные празднованию 100-летнего юбилея дагестанского поэта Расула Гамзатова, планируют организовать в ряде городов России, в том числе в Москве, Санкт-Петербурге и Ростове-на-Дону. Гамзатов родился в дагестанском селении Цада 8 сентября 1923 года. Его перу принадлежат десятки поэтических, прозаических и публицистических книг на аварском и русском языках, в их числе "Высокие звезды", "Письмена", "Год моего рождения". Многие стихи поэта были положены на музыку. Гамзатов умер 3 ноября 2003 года, похоронен на старом мусульманском кладбище в дагестанском поселке Тарки у подножья горы Тарки-Тау.