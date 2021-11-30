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Вильфанд заявил, что большинство россиян ожидает теплый и мягкий декабрь

Особенно теплым и мягким месяц ожидается на юге Поволжья, Урала, Западной Сибири и Красноярского края, рассказал научный руководитель Гидрометцентра
© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Среднемесячная температура около и выше нормы прогнозируется в большинстве регионов России в декабре, исключение составляет лишь Северо-Западный федеральный округ, рассказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Только в Северо-Западном федеральном округе - Ленинградская, Мурманская, Архангельская области и так далее - температура прогнозируется около и ниже нормы. Южнее Москвы на европейской территории везде ожидается класс выше нормы. В самой Москве и сопредельных областях, Брянск, Тверь, Ярославль, Владимир, - тут около нормы", - сообщил он.

По словам Вильфанда, особенно теплый декабрь ожидает жителей юга Поволжья, Урала, Западной Сибири и Красноярского края. "Очень теплая погода прогнозируется на юге Поволжья и Урала. Температура будет заметно превышать норму. Такая же теплая погода, даже очень, конечно, в зимнем исполнении ожидает юг Западной Сибири, Омская, Томская, Новосибирская, Кемеровская области, Алтайский край и юг Красноярского края", - отметил он.

В Ямало-Ненецком автономном округе, Якутии, на Таймыре и Чукотке среднемесячная температура в декабре будет около нормы, сообщил метеоролог.

Теги
РоссияВильфанд, Роман Менделевич
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