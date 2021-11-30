В суде заявили, что бывший схиигумен Сергий вызывал раскол в РПЦ заявлениями о чипировании

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Бывший схиигумен Сергий (Николай Романов) своими высказывании о "чипировании и пандемии" вызывал раскол в Русской православной церкви. К такому выводу пришел Измайловский суд Москвы в приговоре по делу Романова.

"Романов своими действиями создавал раскол в Русской православной церкви, высказывая свое мнение "о пандемии и чипировании", - отметил судья в приговоре.

Измайловский суд во вторник признал Романова виновным по ч. 1 ст. 330 ("Самоуправство"), ч. 3 ст. 148 ("Нарушение права на свободу вероисповедания"), ч. 3 ст. 110.1 ("Склонение к совершению самоубийства") УК РФ. Наказание ему будет названо в завершающей части чтения судебного акта.

Романов отрицает вину, его защита просила суд вынести оправдательный приговор.

Рассмотрение дела в отношении экс-схиигумена проходило в Измайловском суде Москвы в закрытом для публики режиме в связи с карантинными мерами.

Согласно материалам дела, несмотря на отлучение от церкви, обвиняемый незаконно воспрепятствовал проведению религиозных обрядов и инвентаризации объектов недвижимости на территории монастыря, "в дальнейшем публично призывал не менее десяти монахинь, проживающих в монастыре, к самоубийству", опубликовал в интернете видео с призывами к самоубийству под видом религиозной идеологии христианства. По данным СК, ранее он был осужден за убийство и разбойное нападение на 13 лет лишения свободы, после отбывания наказания вышел на свободу в конце 1990-х годов.