Первое креативное пространство для студентов площадью 1,8 тыс. кв. м появится в Кузбассе

КЕМЕРОВО, 30 ноября. /ТАСС/. Первое в Кузбассе креативное пространство для студентов, где они смогут заниматься спортом, творчеством и проектной работой, появится в 2022 году на базе Кузбасского государственного технического университета (КузГТУ). Для него выделено помещение площадью более 1,8 тыс. кв. м, сообщил во вторник проректор по молодежной политике и социальному развитию университета Павел Рвалов на презентации проекта.

"Мы создаем уникальную научно-образовательную среду для удержания позиций лидера высшего технического образования, строим новое студенческое пространство. Первым будет реализован проект по созданию молодежного мультиформатного пространства "Вставка", аналогов которого в Кузбассе нет. Это [помещение площадью] 1819 кв. м, которое планируется глобально изменить уже в 2022 году. Там появится большой современный фитнес-центр, танцевальный зал, коворкинг, кинозал, современное кафе", - сказал Рвалов на презентации, которая прошла с участие депутата Госдумы РФ и председателя правления Российских студенческих отрядов Михаила Киселева.

Креативное пространство разместится в здании между двух студенческих общежитий кузбасского политеха. Его проект уже разработан с учетом пожеланий студентов. На площадке также оборудуют отдельное помещение под вузовский штаб студотрядов, молодежный медиацентр и компьютерной центр, где студенты смогут заниматься киберспортом. Бойцы стройотрядов будут привлекаться к отделочным работам.

"Мы планируем [при оборудовании пространства] применение разработок КузГТУ, например, чтобы воду можно было пить из-под крана, она будет проходить фильтрацию, разработанную в вузе. Ставим задачу сдать [объект] в ноябре 2022 года, в международный день студента", - добавил Рвалов.

Кузбасский государственный технической университет является опорным вузом для промышленности региона, занимается подготовкой кадров для ее ключевых отраслей и ведет разработку технологий безопасной добычи полезных ископаемых. Кампус КузГТУ в Кемерове объединяет девять учебных корпусов, а также 3 общежития для иногородних студентов, где проживают около 2,7 тыс. человек.