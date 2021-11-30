В Псковской области ликвидировали все активные очаги АЧС

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Последний очаг африканской чумы свиней (АЧС) в Псковской области на предприятии ООО "Идаванг" в деревне Малая Губа Островского района ликвидирован. Об этом во вторник сообщили в официальном Telegram-канале правительства региона.

"Это был последний очаг АЧС на территории Псковской области. Таким образом, активных очагов АЧС в регионе нет", - говорится в сообщении.

Карантин по АЧС на предприятии в Островском районе был объявлен на территории производственной зоны, где располагаются помещения для разведения и содержания свиней, а также на участках угрожаемой зоны и зоны наблюдения. Для ликвидации очага специалисты провели все требуемые ветеринарными правилами мероприятия, в том числе полную очистку и три этапа дезинфекции территории, отрегулировали численность кабанов. Также велось наблюдение за состоянием домашних свиней.

"На территории очага на 180 дней еще сохранятся ограничения на вывоз продукции, прописанные в соответствующем указе", - добавили в пресс-службе.

Первый очаг среди популяции диких кабанов в Псковской области был выявлен в регионе 5 июля, в течение нескольких дней заболевание выявили также в четырех районах области. Крупным очагом АЧС стала производственная площадка "Шелонский" в Порховском районе, где 36 тысяч свиней были уничтожены. В ряде муниципалитетов Псковской области с 14 июля был введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера. По предварительной оценке властей, ущерб из-за АЧС оценивается в 500 млн рублей.