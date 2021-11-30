Число пациентов с ковидом в стационарах Белгородской области сократилось на 25%

ТАСС, 30 ноября. Количество пациентов, которые переносят заболевание коронавирусом в тяжелой форме и нуждаются в госпитализации, сократилось в Белгородской области за две недели на 25%. В связи с этим три медучреждения вернулись к плановому приему пациентов, сообщила во вторник пресс-служба правительства региона.

"Сокращается количество число тяжелых случаев, требующих госпитализации, в Белгородской области больных COVID-19 в стационарах стало меньше на четверть. Если по состоянию на 17 ноября в ковидных госпиталях находились 3463 человека, то сегодня - 2658", - говорится в сообщении.

Как отметили в правительстве региона, также в Белгородской области почти вдвое сократилось количество пациентов, подключенных к аппаратам ИВЛ. К 30 ноября в области первый компонент вакцины от коронавируса получили более 940 тыс. жителей Белгородской области, завершили вакцинацию около 825 тыс. человек.

В связи с сокращением числа госпитализированных жителей региона три ковидные площадки вернулись к оказанию медпомощи в штатном режиме. Прием пациентов возобновили в терапевтическом корпусе городской больницы №2 Белгорода. Прекратили прием новых пациентов ковидные площадки в Шебекино на базе хирургического отделения центральной районной больницы, инфекционного отделения Чернянской ЦРБ. В настоящее время в регионе развернуто более 3,3 тыс. коек для пациентов с коронавирусом.

С начала пандемии в Белгородской области зарегистрировано 72 840 случаев коронавируса, выздоровели 60 462 человека, отмечено 1 526 смертельных случаев. С 14 октября власти региона запретили детям до 14 лет находиться в заведениях общепита, на территории торговых центров без сопровождения взрослых. Также в Белгородской области ограничили проведение свадеб, корпоративов, банкетов с количеством гостей более 50, приостановили коллективные профилактические медосмотры и диспансеризацию, ввели QR-коды для посещения общественных мест, с 19 октября - обязательную вакцинацию для отдельных категорий граждан, в том числе жителей старше 60 лет.