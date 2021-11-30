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Пандемия COVID-19

Кабмин Израиля утвердил законопроект об отслеживании носителей омикрон-штамма

Радио Kan указывает, что законопроект должна рассмотреть комиссия Кнессета (парламента) по иностранным делам и обороне

ТЕЛЬ-АВИВ, 30 ноября. /ТАСС/. Правительство Израиля утвердило во вторник законопроект о наделении спецслужбы ШАБАК (Служба общей безопасности Израиля) полномочиями по отслеживанию лиц, инфицированных омикрон-штаммом коронавируса. Об этом сообщила канцелярия премьера.

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"Правительство утвердило путем телефонного голосования проект закона о наделении ШАБАК полномочиями по выявлению зараженных штаммом "омикрон", - говорится в заявлении. Израильское радио Kan отмечает, что эта спецслужба уже отслеживает передвижения инфицированных новым штаммом в соответствии с чрезвычайным распоряжением премьера от 28 ноября. Радиостанция указывает, что в ближайшее время законопроект должна рассмотреть комиссия Кнессета (парламента) по иностранным делам и обороне.

28 ноября премьер-министр Израиля Нафтали Беннет подписал чрезвычайное распоряжение, разрешающее отслеживание спецслужбой ШАБАК геолокации лиц, инфицированных омикрон-штаммом, которое действует до полуночи (01:00 мск) 2 декабря. В канцелярии премьера тогда отдельно отметили, что Служба общей безопасности не будет заниматься контролем за соблюдением самоизоляции.

В Израиле до сих пор подтверждены два случая заражения новым штаммом. Первый - у иностранки, приехавшей из Малави, второй у израильтянки, вернувшейся из ЮАР.

Теги
ИзраильПандемия COVID-19
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