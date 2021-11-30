Участники метеоритной экспедиции УрФУ вылетят из ЮАР в Россию 3 декабря

ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 ноября. /ТАСС/. Коллектив метеоритной экспедиции Уральского федерального университета вылетит в Россию из ЮАР 3 декабря. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.

"Поисковый отряд метеоритной экспедиции Уральского федерального университета готовится к вылету из ЮАР, где ранее было отменено регулярное авиасообщение. Из ЮАР участники разными рейсами направляются в Эфиопию, где снова встретятся и вылетят в Россию из города Аддис-Абеба. Рейс из Эфиопии приземлится в Москве утром 4 декабря", - приводят в вузе слова руководителя поискового отряда метеоритной экспедиции УрФУ Александра Пастуховича.

По словам Пастуховича, основные трудности в логистике вызваны отменой большинства регулярных рейсов, а также нетипичным багажом участников экспедиции - с собой они везут более 200 кг оборудования и снаряжения.

Участники метеоритной экспедиции УрФУ прилетели из Антарктиды в Кейптаун вечером 28 ноября. 29 ноября исследователи столкнулись с отменой запланированных рейсов в связи с мерами против нового штамма коронавируса. В Россию команда ученых везет для исследований образец метеорита, обнаруженного в районе массива Вольтат в Антарктиде. Научной работой займутся специалисты Уральского федерального университета.

Антарктической миссией Уральского федерального университета руководит научный сотрудник УрФУ Александр Пастухович, в составе группы - Виталий Лазо и Руслан Колунин, космонавт Роскосмоса Сергей Кудь-Сверчков, профессор Казанского федерального университета Данис Нургалиев и бизнесмен Андрей Назаров.