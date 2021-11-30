Более 400 пешеходных переходов оборудовали в Подмосковье направленной подсветкой

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Свыше 400 нерегулируемых пешеходных переходов оборудовали направленной подсветкой в Московской области. Особое внимание уделено переходам вблизи социально значимых объектов, сообщила во вторник пресс-служба Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

"В Московской области более 400 пешеходных переходов на региональных дорогах оборудовали направленной подсветкой. Работы выполнены для повышения уровня безопасности пешеходов в рамках реализации национального проекта "Безопасные качественные дороги", - говорится в сообщении.

По словам министра транспорта региона Алексея Гержика, которого цитирует пресс-служба, в первую очередь работы выполнены на переходах вблизи социально-значимых объектов, среди которых в том числе детские образовательные учреждения, а также на потенциально опасных участках, где есть риск наезда на пешеходов.

"Направленная подсветка, как одна из мер повышения безопасности дорожного движения, предназначена для привлечения внимания водителей к нерегулируемым переходам. Она монтируется на Г-образных опорах в местах, где по техническим причинам невозможно строительство линии освещения и позволяет значительно улучшить видимость. , - отметил Гержик.

В материале поясняется, что всего к настоящему времени в Московской области смонтировано около 800 ламп с направлением на переходы в 45 городских округах Подмосковья. Наибольший объем работ проведен в Коломенском, Пушкинском и Раменском округах.