Эксперты: вакцины не должны хуже защищать от тяжелых последствий заражения омикрон-штаммом

ЛОНДОН, 30 ноября. /ТАСС/. Ученые пока не обладают данными о том, что применяемые в мире вакцины будут хуже защищать от тяжелого течения COVID-19 в случае заражения новым штаммом "омикрон". Об этом говорится в заявлении, распространенном во вторник Оксфордским университетом, где была разработана британская вакцина от коронавируса, впоследствии запущенная в производство компанией AstraZeneca.

"Как и в случае с любым новым вариантом вируса, мы тщательно изучим то, как появление B.1.1.529 может повлиять на создаваемый вакцинами иммунитет. Несмотря на появление новых штаммов в течение этого года, вакцины продолжали обеспечивать очень высокий уровень защиты от тяжелого течения болезни, и пока нет данных о том, что "омикрон" будет как-либо выделяться в этом отношении, - сказано в документе. - При этом в нашем распоряжении есть все необходимые инструменты и отработанные процедуры для создания доработанной вакцины от COVID-19, если это нужно будет сделать".

В университете подчеркнули, что в настоящий момент крайне трудно дать точный прогноз по поводу нового штамма из-за того, что он был выявлен лишь недавно, и многие необходимые данные о его свойствах еще не собраны. В Великобритании к настоящему моменту выявлено 14 случаев заражения омикрон-штаммом и местные специалисты изучают взятые у инфицированных образцы новой разновидности вируса.

Предостережение Moderna

Ранее во вторник руководитель американской компании Moderna Стефан Бансель в интервью газете Financial Times высказал мнение, что эффективность уже разработанных вакцин может существенно снизиться в связи с появлением омикрон-штамма. До этого в Мoderna заявили, что разработают специальную версию бустерной дозы своей вакцины, адаптированную к штамму "омикрон", которая может быть готова уже в начале 2022 года.

"Я думаю, что будет существенное снижение [эффективности]. Не знаю насколько, поэтому нам необходимо дождаться данных. Но все ученые, с которыми я разговаривал, отмечают, что это не будет хорошей новостью", - сказал он, не уточнив, имеется ли ввиду эффективность предотвращения заражения коронавирусом или эффективность вакцин для защиты от серьезных осложнений.

На прошлой неделе главный санитарный врач Англии Крис Уитти подчеркнул, что в ходе эволюции вирусу гораздо легче получить возможность вызывать инфекцию, уходя от антител, чем возможность вызывать тяжелое течение болезни или смерть.