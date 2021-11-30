В России стартовал профессиональный конкурс "Флагманы дополнительного образования"

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Президентская платформа "Россия - страна возможностей" запустила Всероссийский профессиональный конкурс "Флагманы дополнительного образования", направленный на выявление и поддержку талантливых управленцев. Об этом организаторы заявили в ходе пресс-конференции в ТАСС.

"Очень важно, чтобы мы дали возможность командам из системы дополнительного образования показать свои уникальные наработки, методики, развить свои навыки и компетенции, а также обменяться опытом с коллегами из других школ. Специалисты, которые работают в этом направлении образования, - увлеченные люди с широким творческим потенциалом. Они превратили свои увлечения в профессиональную деятельность, поэтому эти педагоги горят своим делом и передают эту любовь детям. И мы надеемся, что участие в новом треке "Флагманы дополнительного образования" откроет для них новые векторы развития", - приводит пресс-служба АНО "Россия - страна возможностей" слова заместителя генерального директора Алексея Агафонова.

По его словам, участвуя в конкурсе, педагоги смогут показать свои силы, научиться новому и внести личный вклад в развитие системы дополнительного образования нашей страны. Заявочная кампания стартует 30 ноября и продлится до конца февраля 2022 года. В марте зарегистрировавшимся участникам предстоит пройти дистанционный этап, затем их ждет дистанционная образовательная программа. Полуфиналы пройдут в июне и июле, а финал запланирован на сентябрь.

В конкурсе смогут принять участие специалисты дополнительного образования. Для этого необходимо зарегистрироваться на сайте проекта и создать команду из четырех сотрудников одной образовательной организации, реализующей дополнительные общеразвивающие и предпрофессиональные программы. В составе команды должно быть не менее одного представителя администрации, представителя методической службы и педагога дополнительного образования.

Победители получат возможность пройти программу повышения квалификации и стажировку в ведущих центрах выявления и поддержки талантливых детей. Конкурс реализуется в рамках федерального проекта "Социальные лифты для каждого" национального проекта "Образование".