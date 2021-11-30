В ЮАР сообщили, что в больницы Претории поступает много детей с ковидом

ПРЕТОРИЯ, 30 ноября. /ТАСС/. Необычно большое число детей в возрасте до двух лет поступает сейчас в больницы столицы ЮАР Претории с коронавирусом. Об этом сообщила во вторник сотрудница Национального института инфекционных заболеваний (НИИЗ) Васила Джасат.

"За последние дни в агломерации Тсване, куда входит Претория, были госпитализированы 52 ребенка до двух лет с COVID-19, - цитирует ее слова радиостанция SABC. - Пока в этой возрастной группе зафиксирован один летальный исход". По ее словам, среди пациентов, помещенных в больницы Тсване с коронавирусом, на малолетних детей приходится 10%.

Специалисты НИИЗ не сообщают, каким именно штаммом инфицированы дети. Однако, как заявил 28 ноября президент ЮАР Сирил Рамапоса, большинство новых заболевших в провинции Гаутенг, куда входит Тсване, инфицированы омикрон-штаммом. За последние пять дней в Гаутенге было выявлено более 10 тыс. ковидных больных.

Количество заражений коронавирусом в ЮАР составило за последние сутки 2 273 по сравнению с 2 858 в предыдущий день. Наибольший прирост числа пациентов отмечается в столичной провинции Гаутенг - 1 909. В минувшее воскресенье в больницы с диагнозом COVID-19 были помещены 79 человек. Сейчас общее число пациентов, госпитализированных с коронавирусом, достигло 2 328. Число летальных исходов за сутки - 25.