Посольство РФ оказывает содействие властям Кипра по делу двух пропавших россиянок

НИКОСИЯ, 30 ноября. /Корр. ТАСС Максим Рыжков/. Посольство РФ в Никосии оказывает необходимую помощь властям Республики Кипр по делу о пропаже на острове двух российских женщин. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили во вторник в диппредставительстве РФ.

"Консульский отдел посольства оказывает необходимое содействие отделу криминальной полиции города Ларнака, в чьем производстве находится дело о пропавших россиянках", - информировали в посольстве.

25 ноября кипрская полиция обратилась за помощью к общественности с просьбой помочь найти двух женщин из России, о которых у них нет никакой информации с 17 ноября, и опубликовала фото пропавших, указав их рост, телосложение и цвет волос. Имена женщин были переданы кипрскими властями как Alraeesi Khaiat (имя и фамилия здесь очевидно переставлены местами, правильно - Хаят Аль-Раиси) и Mariia Gazibagandova (Мария Газибагандова). Первой из них 43 года, а второй - 33. В сообщении было сказано, что 17 ноября женщины пропали из квартиры, в которой они останавливались и которая находится в жилом доме в приморской части Ларнаки неподалеку от пляжа "Маккензи".

Согласно сообщениям кипрских СМИ, обе женщины прибыли на остров в качестве туристок, одна из них - месяц назад, а другая - еще в начале лета. Расследованием дела по статье "Умышленное убийство" занимается криминальная полиция. В рамках данного расследования уже задержан 32-летний гражданин Сирии, и еще один сириец в возрасте 22 лет находится в розыске.

Во вторник информационный портал In-Cyprus, принадлежащий издательскому дому Phileleftheros, сообщил, что в одном из домов в горной деревне Мониатис в провинции Лимасол, где задержанный сириец занимался строительными работами, были обнаружены следы крови. Источники портала сообщили, что женщины пробыли в этом доме несколько дней перед своим исчезновением. Сам же задержанный уверяет, что отвез их из Мониатиса обратно в Ларнаку.

Согласно сведениям полиции, при помощи кредитной карты одной из двух женщин со времени их исчезновения были осуществлены три платежа: два - на автозаправочных станциях и один - в киоске.